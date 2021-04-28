МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 28 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Объём розничных продаж (г/г) (март) -1,5% 5,2% (факт)
4:30 AUD Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (1кв2021) 0,9% 1,1% (факт)
4:30 AUD Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (1кв2021) 0,9% 0,6% (факт)
4:30 AUD Австралия — Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (1кв2021) 0,4% 0,3% (факт)
9:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (май) -6,1 -8,8 (факт)
15:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (март) -87,07 млрд долл  
15:30 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (март) 1,2%  
15:30 CAD Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (февраль) -1,2% 3,7%
15:30 CAD Канада — Объём розничных продаж (м/м) (февраль) -1,1% 4%
17:00 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 0,594 млн барр 0,375 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -1,318 млн барр  
21:00 USD США — Решение по процентной ставке ФРС    
21:30 USD США — Заявление Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    
21:30 USD США — Пресс-конференция FOMC    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
14:00 мск RUB НОВАТЭК — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021    
  RUB Яндекс — финансовая отчетность по US GAAP за 1кв2021    
15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB Яндекс — телеконференция менеджмента    
  RUB Акрон — операционные результаты за 1кв2021    
  RUB Юнипро — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2021    
  RUB Русгидро — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2021    
  RUB ТГК-1 — операционные результаты за 1кв2021    
  RUB Московская биржа — ГОСА (реестр закрыт 05.04.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 14.05.2021) 7,93 — див-д 2019 9,45 (рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB Центр Международной Торговли /ЦМТ/ — закрытие реестра для див-дов 2020 (ГОСА — 09.04.2021) 0,562248995983936 (ао, ап) — див-д 2019 0,562248995983936 (ао, ап) — див-д 2020
  RUB Татнефть — СД (рекоменд. по фин. див-дам за 2020) 40,11 (1П2019, ао, ап) + 24,36 (9м2019, ао, ап) + 1 (фин2019, только ап) — див- 2019 9,94 (1П2020, ао, ап) — див-д 2020
  RUB Абрау — Дюрсо — СД (выборы гендиректора)    