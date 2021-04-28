События в сфере макроэкономики и бизнеса 28 апреля
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 28 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Объём розничных продаж (г/г) (март)
|-1,5%
|5,2% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (1кв2021)
|0,9%
|1,1% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (1кв2021)
|0,9%
|0,6% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (1кв2021)
|0,4%
|0,3% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (май)
|-6,1
|-8,8 (факт)
|15:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (март)
|-87,07 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (март)
|1,2%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (февраль)
|-1,2%
|3,7%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём розничных продаж (м/м) (февраль)
|-1,1%
|4%
|17:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|0,594 млн барр
|0,375 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-1,318 млн барр
|21:00
|USD
|США — Решение по процентной ставке ФРС
|21:30
|USD
|США — Заявление Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|21:30
|USD
|США — Пресс-конференция FOMC
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|14:00 мск
|RUB
|НОВАТЭК — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021
|RUB
|Яндекс — финансовая отчетность по US GAAP за 1кв2021
|15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|Яндекс — телеконференция менеджмента
|RUB
|Акрон — операционные результаты за 1кв2021
|RUB
|Юнипро — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2021
|RUB
|Русгидро — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2021
|RUB
|ТГК-1 — операционные результаты за 1кв2021
|RUB
|Московская биржа — ГОСА (реестр закрыт 05.04.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 14.05.2021)
|7,93 — див-д 2019
|9,45 (рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|Центр Международной Торговли /ЦМТ/ — закрытие реестра для див-дов 2020 (ГОСА — 09.04.2021)
|0,562248995983936 (ао, ап) — див-д 2019
|0,562248995983936 (ао, ап) — див-д 2020
|RUB
|Татнефть — СД (рекоменд. по фин. див-дам за 2020)
|40,11 (1П2019, ао, ап) + 24,36 (9м2019, ао, ап) + 1 (фин2019, только ап) — див- 2019
|9,94 (1П2020, ао, ап) — див-д 2020
|RUB
|Абрау — Дюрсо — СД (выборы гендиректора)
https://1prime.ru/Financial_market/20210428/833558696.html