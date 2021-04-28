МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций слегка прибавляет в начале дня по основным фондовым индексам на нейтральном внешнем фоне, свидетельствуют данные Московской биржи. Рубль утром стабилен к доллару и немного укрепляется к евро

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.18 мск среды поднимался на 0,2%, до 3607,93 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,02%, до 1516,34 пункта.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,36%, до 66,11 доллара за баррель.

Фьючерсы на ведущие американские биржевые индексы в основном снижаются в пределах 0,03-0,15%, азиатские биржи растут до 0,44%.