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https://1prime.ru/Financial_market/20210428/833559388.html
Российский рынок акций слегка прибавляет в начале дня
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Российский рынок акций слегка прибавляет в начале дня по основным фондовым индексам на нейтральном внешнем фоне, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи... ПРАЙМ, 28.04.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций слегка прибавляет в начале дня по основным фондовым индексам на нейтральном внешнем фоне, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.18 мск среды поднимался на 0,2%, до 3607,93 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,02%, до 1516,34 пункта.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,36%, до 66,11 доллара за баррель.
Фьючерсы на ведущие американские биржевые индексы в основном снижаются в пределах 0,03-0,15%, азиатские биржи растут до 0,44%.