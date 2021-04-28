Бумаги российских компаний торгуются разнонаправленно на Лондонской бирже
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду торгуются разнонаправленно на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 10.21 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,17% — до 6,99 доллара, "Новатэка" снижалась на 0,11%, до 187,80 доллара, "Лукойла" росла на 0,65%, до 78,99 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,23%, до 6,15 доллара, "Газпром нефти" дешевели на 0,21%, до 24 долларов.
Расписки "Норникеля" росли в цене на 0,61% — до 36,04 доллара, "Северстали" снижались на 0,46%, до 24,03 доллара, НЛМК росли на 0,25%, до 36,09 доллара.
Бумаги ВТБ оставались в цене на уровне прошлого закрытия в 1,33 доллара, Сбербанка — дорожали на 0,30%, до 15,87 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,52% — до 59,55 доллара.
GDR АФК "Система" росла в стоимости на 0,32% — до 9,49 доллара, "Магнита" снижались на 0,22%, до 14,62 доллара. Цена бумаг "Ленты" снижалась на 0,24%, до 3,13 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210428/833559603.html