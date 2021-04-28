МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду торгуются разнонаправленно на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Акции Segezha Group торгуются недалеко от уровня IPO

По состоянию на 10.21 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,17% — до 6,99 доллара, "Новатэка" снижалась на 0,11%, до 187,80 доллара, "Лукойла" росла на 0,65%, до 78,99 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,23%, до 6,15 доллара, "Газпром нефти" дешевели на 0,21%, до 24 долларов.

Расписки "Норникеля" росли в цене на 0,61% — до 36,04 доллара, "Северстали" снижались на 0,46%, до 24,03 доллара, НЛМК росли на 0,25%, до 36,09 доллара.

Бумаги ВТБ оставались в цене на уровне прошлого закрытия в 1,33 доллара, Сбербанка — дорожали на 0,30%, до 15,87 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,52% — до 59,55 доллара.

GDR АФК "Система" росла в стоимости на 0,32% — до 9,49 доллара, "Магнита" снижались на 0,22%, до 14,62 доллара. Цена бумаг "Ленты" снижалась на 0,24%, до 3,13 доллара.