МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно ростом в ожидании заседания ФРС США и новых корпоративных отчетов американских компаний, свидетельствуют данные торгов. Настроение в рынках сегодня определит решение ФРС США по ставке

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,4%, до 3457,07 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,8%, до 2300,94 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,4%, до 29071,34 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 1,06%, до 3181,47 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — вырос на 0,44%, до 7064,7 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,21%, до 29053,97 пункта.

Мировые рынки с интересом ждут результатов очередного двухдневного заседания ФРС США, которые будут озвучены в среду вечером. Хотя аналитики не прогнозируют каких-либо изменений в мягкой монетарной политике регулятора, интерес вызывают комментарии его главы Джерома Пауэлла. Трейдеры ждут комментариев относительно того, когда в США может начаться ужесточение монетарной политики в свете перспективы ускорения инфляции.

Кроме того, трейдеры следят за сезоном корпоративной отчетности, чтобы оценить состояние крупнейшей мировой экономики. Инвесторы ожидают, что финансовые результаты американских компаний, опубликованные на этой неделе, покажут рост прибыли, поскольку все больше людей получают вакцину и увеличивают свои расходы.

"На самом деле больше внимания уделяется прогнозам, которое дают компании на весь 2021 год и далее", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс председатель и генеральный директор AXS Investments Грег Бассук (Greg Bassuk).