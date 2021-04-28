МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы торгуются в плюсе в среду, инвесторы оценивают финансовые отчетности европейских компаний, свидетельствуют данные торгов. Deutsche Bank отчитался о рекордной квартальной прибыли

По состоянию на 11.53 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,25%, до 6962,92 пункта, французский CAC 40 — на 0,38%, до 6297,20 пункта, немецкий DAX — на 0,37%, до 15305,70 пункта.

Положительное влияние на фондовые биржи оказывают корпоративные отчетности европейских компаний. Так, акции крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank растут на 6,6% после того, как банк опубликовал результаты за первый квартал, согласно которым банк получил рекордную с 2014 года прибыль до налогообложения.

Акции британской банковской группы Lloyds Banking Group поднимаются на 3,86% после отчета о прибыли, которая превзошла прогнозы аналитиков.

Фондовые биржи Европы сдерживает статистика по ФРГ от исследовательской компании Gfk, по данным которой индекс доверия потребителей к экономике Германии в мае упал до минус 8,8 пункта с пересмотренного уровня апреля в минус 6,1 пункта. Аналитики ожидали роста показателя до минус 3,5 пункта.