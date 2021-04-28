МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США преимущественно снижаются в среду в ожидании решения ФРС по дальнейшему курсу монетарной политики, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы торгуются в плюсе на корпоративных новостях

По состоянию на 13.01 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,11% — до 33842,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,18%, до 13927,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 рос на 0,07%, до 4182,38 пункта.

Трейдеры предпочитают воздержаться от покупок на рынках в ожидании результатов очередного двухдневного заседания ФРС США, которые будут озвучены в среду вечером. Аналитики не прогнозируют каких-либо изменений в мягкой монетарной политике регулятора, но интерес вызывают комментарии его главы Джерома Пауэлла. Трейдеры ждут комментариев относительно того, когда в США может начаться ужесточение монетарной политики в свете перспективы ускорения инфляции.

"Хотя существует общее мнение, что Пауэлл вместе с комитетом по монетарной политике ничего не поменяют сегодня вечером, были некоторые сообщения, предполагающие, что может быть затронута тема сокращения выкупа активов. Если эти ожидания оправдаются, то рынки могут закончить апрель на грустной ноте", — считает аналитик Spreadex Коннор Кэмпбелл (Connor Campbell), которого цитирует агентство MarketWatch.

На заседании в марте регулятор объявил, что планирует продолжать выкуп активов по 120 миллиардов долларов в месяц до обеспечения существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции. После этого Пауэлл несколько раз указал на то, что сокращение программы выкупа начнется задолго до повышения учетной ставки, при этом обозначив, что ФРС пока не готова к этому. Настроение в рынках сегодня определит решение ФРС США по ставке

Кроме ФРС, в центре внимания трейдеров остается сезон корпоративной отчетности в США. Так, во вторник после закрытия торгов американский холдинг Alphabet, владеющий компанией Google, сообщил, что по итогам первого квартала 2021 года увеличил в годовом выражении чистую прибыль в 2,5 раза — до 17,93 миллиарда долларов. Также IT-гигант Microsoft сообщил, что в третьем квартале 2020-2021 финансового года, завершившемся 31 марта 2021 года, чистая прибыль компании увеличилась на 43,8% в годовом исчислении, до 15,457 миллиарда долларов. Акции Alphabet растут в цене на предварительных торгах США на 4,2%, а вот отчетность Microsoft не порадовала трейдеров, и ценные бумаги компании дешевеют на 2%.

В среду до открытия торгов за первый квартал отчитается Boeing, а после закрытия торгов свои финансовые показатели за первые три месяца 2021 году представят Apple и Facebook.