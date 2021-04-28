МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду днем заметно снижается после утреннего стремления к росту, следует из данных торгов. Стоимость нефти колеблется перед выходом данных о запасах в США

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.51 мск снижался на 0,78%, до 3572,66 пункта, индекс РТС – на 0,55%, до 1507,63 пункта. В начале утренних торгов среды индекс Мосбиржи поднимался на 0,2%, до 3607,93 пункта, индекс РТС — на 0,02%, до 1516,34 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 25 копеек, до 74,65 рубля, курс евро — на 45 копеек, до 90,12 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent увеличивается на 0,74%, до 66,36 доллара за баррель.

Открывшись вверх на умеренно позитивном внешнем фоне, российские индексы резко снизились, обновив минимумы текущей недели из-за ухудшения ситуации на мировых рынках, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Утром глобальные площадки и нефтяные цены повышались, но после старта основной российской сессии сдали позиции, указывает он.

"Правда, пока нисходящий импульс не получил продолжения и началось восстановление, вызвавшее у нас отскок", — добавляет аналитик.

Давление на акции компаний РФ оказала развернувшаяся вниз нефть, а также общий выжидательный настрой на мировых финансовых рынках, связанный с тем, что оставшиеся дни этой неделе будут очень насыщенными в информационном плане, объясняет Игорь Додонов из ГК "Финам".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Лучше рынка в первой половине дня торговались акции металлургов, которые выступили лидерами падения во вторник на новостях о претензиях Федеральной антимонопольной службы, указывает Евгений Миронюк из "Фридом Финанс". Бумаги российских компаний торгуются разнонаправленно на Лондонской бирже

Однако во второй половине дня в плюсе остались только бумаги ММК, а акции "Северстали" и НЛМК перешли к снижению.

В числе лидеров дня также акции ТМК (+4,8%), банка "Санкт-Петербург" (+2,62% и +9,97% "префы"), "Камаза" (+1,28%), "Аптечной сети 36,6" (+1%).

Обыкновенные акции "Татнефти" теряют около 6% к середине дня, привилегированные — почти 5%.

Совет директоров компании рекомендовал акционерам утвердить на годовом собрании дивиденды за 2020 год в размере 22,24 рубля по обыкновенным и привилегированным акциям. "Но в этой сумме уже учтены выплаченные ранее дивиденды за первое полугодие 2020 года Финальные дивиденды могут составить 12,3 рубля на акцию, что оказалось ниже ожиданий", — объясняет Евгений Миронюк из "Фридом Финанс".

В лидерах снижения к середине дня оказались расписки "Глобалтранса" (-5,89%), HeadHunter (-3,93%) и TCS Group (-2,69%), а также акции "Детского мира" (-5,42%), ОВК (-4,7%), "Россетей" (-3,25%), ЦМТ (-3,02%), "Русала" (-2,63%), "Норникеля" (-2,46%), АФК "Система" (-2,38%), ГК "ПИК" (-2,36%), Petropavlovsk (-2,15%).

ПРОГНОЗЫ Совет директоров "Татнефти" рекомендовал дивиденды за 2020 год

В целом геополитическая обстановка продолжает быть относительно спокойной, но некоторый негатив исходит от очередных напоминаний США о возможности дальнейших санкций, констатирует Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург". "При отсутствии негативных новостей сегодня российские активы, вероятно, будут малоподвижными в ожидании зарубежных историй — заседания ФРС США и выступления Джо Байдена", — предсказывает он.

Для российского рынка драйвером могут выступить еженедельные данные о запасах и добычи нефти, которые должно опубликовать в среду Минэнерго США, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Статистика способна оказать влияние на нефтяной рынок, полагает он.

Ближайшие поддержки у российских фондовых индексов находятся на недельных минимумах: 3557 пунктов — у индекса Мосбиржи и 1498 пунктов — у индекса РТС, оценивает перспективы Бабин. Если ситуация на мировых рынках ухудшится, эти уровни могут быть проверены на прочность уже в ближайшие сессии, считает он.