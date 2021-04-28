МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы США в среду преимущественно снижаются, инвесторы ожидают итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на индексы США снижаются в ожидании внутренних новостей

По состоянию на 16.38 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,4% — до 33849,28 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,27%, до 14053,01 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 рос на символические 0,02%, до 4187,4 пункта.

Внимание инвесторов в среду приковано к результатам двухдневного заседания ФРС США, которые будут опубликованы позднее. Также трейдеры ожидают комментариев главы регулятора Джерома Пауэлла относительно того, когда в США может начаться ужесточение монетарной политики в свете перспективы ускорения инфляции.

По мнению аналитика AXA Investment Managers Криса Игго (Chris Iggo), которого цитирует Wall Street Journal, Федрезерв изменит свою политику тогда, когда посчитает это нужным, однако резкого ужесточения монетарной политики ждать не стоит. Он также отметил, что вопросы относительно дальнейшего ускорения инфляции во втором квартале и необходимости сокращать объем стимулов экономики со стороны ФРС останутся нерешенными в ближайшее время.

Кроме того, рынки оценивают корпоративные новости. Во вторник после закрытия рынков американский холдинг Alphabet, владеющий компанией Google, сообщил, что по итогам первого квартала 2021 года увеличил в годовом выражении чистую прибыль в 2,5 раза — до 17,93 миллиарда долларов. Акции компании растут в цене на 4,2%.

Также IT-гигант Microsoft сообщил, что в третьем квартале 2020-2021 финансового года, завершившемся 31 марта 2021 года, чистая прибыль компании увеличилась на 43,8% в годовом исчислении, до 15,457 миллиарда долларов. Однако несмотря на сильные результаты, бумаги Microsoft дешевеют на 2,7%.