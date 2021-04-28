МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Курс рубля умеренно прибавляет и против доллара, и евро на растущих ценах на нефть.

Преобладание роста западных фондовых индексов оказывает поддержку курсу рубля, который все-таки обновляет локальные максимумы, несмотря на санкционные сигналы из Европарламента.

На 17.48 мск курс доллара расчетами "завтра" снижается на 23 копейки, до 74,66 рубля, курс евро — на 29 копеек, до 90,28 рубля, следует из данных Московской биржи.

В течение торгов среды курс доллара максимально опускался до 74,54 рубля (минимума с 22 марта), евро – до 89,99 рубля (минимума с 6 апреля).

РУБЛЬ УМЕРЕННО УКРЕПЛЯЕТСЯ

Российская валюта в среду умеренно прибавляет, отыгрывая продолжающийся рост цен на нефть. Так, стоимость барреля сорта Brent сейчас растет на 1,5%, приближаясь к 67 долларам за баррель. Участники нефтяного рынка отыгрывают данные минэнерго США.

Минутами ранее министерство сообщило, что за добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 23 апреля, снизилась на 0,1 миллиона баррелей, до 10,9 миллиона баррелей в сутки, а запасы нефти хоть и выросли на ту же величину и достигли 493,1 миллиона баррелей, но ожидался значительно больший прирост — на 0,6 миллиона. Кроме того, запасы дистиллятов снизились на 3,3 миллиона, до 139 миллионов при прогнозе снижения на 0,65 миллиона баррелей.

Также некоторые "развивающиеся" валюты продолжают укрепляться к доллару, что вместе с преобладанием позитивной динамики и западных фондовых индексов сигнализирует о сохранении аппетита к риску, что благоприятно и для курса рубля. Инвесторы ожидают результатов двухдневного заседания ФРС США, которые будут опубликованы позднее.

Также трейдеры ожидают комментариев главы регулятора Джерома Пауэлла относительно того, когда в США может начаться ужесточение монетарной политики в свете перспективы ускорения инфляции.

Игроки российского рынка валюты при этом игнорируют новости от Европейского парламента, который, в частности, предлагает отключить РФ от системы платежей SWIFT и отказаться от российских нефти и газа в случае продолжения агрессии на Украине.

В итоге курс доллара и евро снижаются к рублю сейчас на 0,3%, каждый. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5 тысяч за баррель сорта Brent – около максимума за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Сегодня к вечеру фокус игроков рынка валюты РФ сместится на глобальную повестку, хотя большую часть новостей из США ему придется отыгрывать уже в четверг утром, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

"Принимая во внимание наши ожидания сохранения позитивных настроений вовне, рубль сохраняет потенциал для дальнейшего постепенного укрепления, курс пойдет в направлении 74 рублей за доллар", — оценивает он.

Между тем, опасения по-прежнему вызывает рост доходностей гособлигаций США, ускорившийся вчера вечером, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Это угрожает ужесточением риторики ФРС уже по итогам завершающегося сегодня заседания, хотя в целом от него не ждем каких-либо сюрпризов. Доллар пробивает поддержку 74,63 рубля, что увеличивает вероятность ускорения его снижения. Промежуточной целью нисходящего движения валюты США может выступить уровень 74 рубля", — оценил он.