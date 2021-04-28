МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно снижается в среду вечером, в то время как инвесторы сосредоточили свое внимание на проходящем сейчас заседании Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.20 мск июньские фьючерсы на золото на нью-йоркской бирже Comex снижались в цене на 0,28%, или на 5 долларов, до 1773,65 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 1,45% — до 26,027 доллара за унцию.

Основное внимание трейдеров сосредоточено на предстоящем заседании ФРС США. Эксперты прогнозируют, что регулятор сохранит учётную ставку на уровне 0-0,25% годовых. А после заседания выступит глава Федрезерва Джером Пауэлл. Инвесторы ожидают получить подсказки относительно дальнейшего направления монетарной политики.

Давление на стоимость золота также оказывает рост доходности гособлигаций США. Доходность десятилетних US Treasuries увеличилась сейчас до 1,64% с уровня предыдущего закрытия в 1,622%.