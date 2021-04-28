МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний закрыли торги среды на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном снижением котировок, свидетельствуют данные торговой площадки. En+ подаст заявку на листинг акций на Мосбирже, GDR останутся на LSE

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,54%, до 7,02 доллара, "Новатэка" — снизилась на 1,28%, до 185,6 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 0,69%, до 79,02 доллара, "Газпрома" — на 0,98%, до 6,2 доллара, а "Газпром нефти" — подешевели на 0,62%, до 23,9 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" опустилась на 2,35%, до 34,98 доллара, расписки НЛМК подешевели на 0,22%, до 35,92 долларов. Бумаги "Северстали" снизились в стоимости на 0,99%, до 23,9 доллара.

Расписки ВТБ подешевели в Лондоне на 0,45%, до 1,32 доллара, Сбербанка — подорожали на 0,35%, до 15,88 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 1,07%, до 59,22 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" снизилась на 2,54%, до 9,22 доллара, "Магнита" — на 0,65%, до 14,56 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 0,64%, до 3,12 доллара.