МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы закрыли торги среды в плюсе, в то время как продолжается сезон корпоративной отчетности за прошлый квартал, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,25%, до 6962,18 пункта, французский CAC 40 — на 0,53%, до 6306,98 пункта, немецкий DAX — на 0,28%, до 15292,18 пункта.

Инвесторы отыгрывали финансовую отчетность европейских компаний. Так, акции крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank подскочили в цене в среду на 11% после того, как банк опубликовал результаты за первый квартал, согласно которым он получил рекордную с 2014 года прибыль до налогообложения.

А бумаги британской банковской группы Lloyds Banking Group подорожали на 3,5% после отчета о прибыли, которая превзошла прогнозы аналитиков.

Немецкий агрегированный индекс при этом отстал от французского, поскольку, как стало известно в ходе торгов, индекс доверия потребителей к экономике Германии упал до минус 8,8 пункта с показателя прошлого месяца при ожидаемом росте.

Аналитики Citi, которых цитирует газета Wall Street Journal, связывают эти немецкие макропоказатели с наблюдавшимся ростом заболеваемости коронавирусом в Германии и введением дополнительных карантинных ограничений. Эксперты также отмечают, что любые "улучшения" данных о немецкой экономике в ближайшее время, вероятнее всего, будут "случайностью".