МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по основным биржевым индексам при преобладании негативной динамики на американских фондовых площадках.

Дорожающая нефть удерживала стоимость российских акций от большего падения.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов опустился на 0,62%, до 3578,12 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,46%, до 1509,06 пункта.

РЫНОК ПОД ЛЕГКИМ ДАВЛЕНИЕМ

Российский фондовый рынок торговался в среду, умеренно снижаясь к уровням предыдущего закрытия. При этом внешний фон оставался противоречивым.

Так, западные фондовые индексы не демонстрировали единой динамики, а американские биржевые индикаторы преимущественно снижались. Внимание американских инвесторов приковано к результатам двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут опубликованы позднее.

Также трейдеры ожидают комментариев главы финрегулятора США Джерома Пауэлла относительно того, когда в стране может начаться ужесточение монетарной политики в свете перспективы ускорения инфляции.

При этом стоимость барреля сорта Brent в среду росла и сейчас прибавляет 1,5%, приближаясь к 67 долларам. Участники нефтяного рынка отыгрывают оценки минэнерго США о том, что за добыча нефти в стране за прошлую неделю снизилась на 0,1 миллиона баррелей, до 10,9 миллиона баррелей в сутки, а запасы нефти хоть и выросли на ту же величину и достигли 493,1 миллиона баррелей, но ожидался значительно больший прирост — на 0,6 миллиона.

Кроме того, запасы дистиллятов снизились на 3,3 миллиона, до 139 миллионов при прогнозе снижения только на 0,65 миллиона баррелей.

При всём при том российский рынок акций проигнорировал новости из Европейского парламента, который, в частности, предложил отключить РФ от системы платежей SWIFT и отказаться от российских нефти и газа в случае продолжения агрессии на Украине. При этом глава евродипломатии дал понять, что Евросоюз сам не в состоянии ни отключить Россию от SWIFT, ни остановить "Северный поток 2".

"Власти РФ ранее уже не раз говорили о готовности к самым пессимистичным санкционным сценариям, в связи с чем рынок пока не обращает значительного внимания на поступающие угрозы", — поясняет Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Лидером падения цены среди российских акций оказались бумаги "Татнефти" (-8% "префы", —7% "обычка") после дивидендных рекомендаций совета директоров компании, которые оказались скупее ожиданий.

Также упали в цене акции "Детского мира" (-4,6%), АФК "Система" (-2,5%), бумаги "Норникеля" (-2,4%).

Заметно подорожали акции ТМК (+5%), "Яндекса" (+1,8%), "Распадской" (+1,4%), ММК (+1,3%).

ПРОГНОЗЫ

"Закрепление индексов Мосбиржи и РТС ниже поддержек 3560 и 1500 пунктов может привести к смене краткосрочного тренда на рынке на нисходящий, но пока что продавцы достаточно сдержанны. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3520-3630 пунктов", — оценивает Кожухова.

В четверг рынки будут отыгрывать результаты заседания ФРС США, добавляет Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Появление "ястребиных" сигналов в риторике может привести к росту давления на рискованные активы, отсутствие же таковых, напротив, может локально активизировать покупателей. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи в четверг может формироваться в пределах 3525-3625 пунктов", — заключил он.