МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота несколько замедлила темпы снижения на фоне итогов очередного двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

ФРС по итогам своего заседания, которые были оглашены в 21.00 мск, ожидаемо сохранила базовую процентную (учётную) ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что продолжать выкуп финансовых активов по меньшей мере на 120 миллиардов в месяц до обеспечения существенного прогресса в достижении целей занятости и инфляции. Следующее заседание Федрезерва запланировано на 15-16 июня.

По состоянию на 21.26 мск июньские фьючерсы на золото на нью-йоркской бирже Comex снижаются в цене на 0,17%, или на 3,15 доллара, до 1775,55 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 1,12%, до 26,115 доллара за унцию.

До оглашения результатов заседания стоимость золота снижалась примерно на 0,3%, или более чем на 5 долларов, до 1773,15 доллара за унцию.