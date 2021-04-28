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https://1prime.ru/Financial_market/20210428/833566949.html
Мосбиржа не проводит торги по средневзвешенному курсу доллара 7 и 10 мая
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Московская биржа не проводит 7 и 10 мая торги по средневзвешенному курсу доллара, который ЦБ РФ использует для установления официального курса, следует из сообщения торговой... ПРАЙМ, 28.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Московская биржа не проводит 7 и 10 мая торги по средневзвешенному курсу доллара, который ЦБ РФ использует для установления официального курса, следует из сообщения торговой площадки.
"В связи с праздничными днями в Российской Федерации торги инструментом USDRUBWAP0 (сделки по средневзвешенному курсу USDRUB_TOM на 11.30 мск) не проводятся 7 и 10 мая 2021 года", — говорится в сообщении Московской биржи.
Сейчас регулятор устанавливает, в частности, официальный курс доллара к рублю по сделкам, заключенным на Мосбирже в период с 10.00 до 11.30 мск. ЦБ устанавливает официальный курс по средневзвешенному курсу доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи на 11.30 мск.