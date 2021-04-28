ВАШИНГТОН, 28 апр — ПРАЙМ, Алексей Богдановский. Биржевые индексы США снизились в среду на фоне заявлений Федеральной резервной системы по инфляции, свидетельствуют данные торгов.

Индекс общего рынка S&P 500 упал незначительно — на 0,08% до 4183,18 пункта. Более существенно снизился высокотехнологичный NASDAQ — на 0,28% до 14051,03 пункта. Промышленный индекс DJIA упал на 0,48% до 33820,38 пункта.

ФРС в среду ожидаемо сохранила учетную ставку на минимальном уровне и сообщила о продолжении программы выкупа активов на 120 миллиардов долларов в месяц. При этом глава американского центробанка Джером Пауэлл допустил, что инфляция в этом году перейдет целевую отметку в 2%, и уточнил, что ФРС не планирует предпринимать мер в этой связи. Пауэлл объяснил, что постоянного роста цен выше целевого уровня ФРС по-прежнему не прогнозирует.