МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 29 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  JPY Япония — День Сёва — выходной на Токийской фондовой бирже    
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) 1,3% 1,3%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (апрель) 1,2% 1,8%
10:55 EUR Германия — Изменение количества безработных (апрель) -8 тыс -10 тыс
10:55 EUR Германия — Уровень безработицы (апрель) 6% 6%
12:45 EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 0,12%  
15:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) 0,5% 0,5%
15:30 USD США — ВВП (кв/кв) (1кв2021) 4,3% 6,1%
15:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (1кв2021) 1,9% 2,5%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 547 тыс 549 тыс
17:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (март) -10,6% 5%
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 23.04) 583,7 млрд долл (на 16.04)  
  RUB Mail.ru Group — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021    
14:00 мск (12:00 лнд, 07:00 NY) RUB Mail.ru Group — телеконференция менеджмента    
  RUB VEON — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021    
15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB VEON — телеконференция менеджмента    
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB НОВАТЭК — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 1кв2021    
  RUB Детский мир — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021    
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Детский мир — телеконференция менеджмента    
  RUB Сбербанк — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021    
17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY) RUB Сбербанк — телеконференция менеджмента    
  RUB EVRAZ — операционные результаты за 1кв2021    
  RUB KAZ Minerals — операционные результаты за 1кв2021    
  RUB Магнит — неаудированная финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021 и телеконференция менеджмента    
  RUB ГК Мать и дитя — операционные результаты за 1кв2021    
  RUB НЛМК — ГОСА (реестр закрыт 05.04.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 11.05.2021) 7,34 (1кв2019) + 3,68 (2кв2019) + 3,22 (3кв2019) + 3,12 (фин) — див-д 2019 3,21 (1кв2020) + 4,75 (1П2020) + 6,43 (9м2020) + 7,25 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB Группа ЛСР — ГОСА (реестр закрыт 06.04.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 11.05.2021) 30 — див-д 2019 20 (1П2020) + 39 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB Газпром — День инвестора    