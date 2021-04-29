События в сфере макроэкономики и бизнеса 29 апреля
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 29 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|JPY
|Япония — День Сёва — выходной на Токийской фондовой бирже
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель)
|1,3%
|1,3%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (апрель)
|1,2%
|1,8%
|10:55
|EUR
|Германия — Изменение количества безработных (апрель)
|-8 тыс
|-10 тыс
|10:55
|EUR
|Германия — Уровень безработицы (апрель)
|6%
|6%
|12:45
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|0,12%
|15:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|0,5%
|0,5%
|15:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (1кв2021)
|4,3%
|6,1%
|15:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (1кв2021)
|1,9%
|2,5%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|547 тыс
|549 тыс
|17:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (март)
|-10,6%
|5%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 23.04)
|583,7 млрд долл (на 16.04)
|RUB
|Mail.ru Group — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021
|14:00 мск (12:00 лнд, 07:00 NY)
|RUB
|Mail.ru Group — телеконференция менеджмента
|RUB
|VEON — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021
|15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|VEON — телеконференция менеджмента
|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|НОВАТЭК — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 1кв2021
|RUB
|Детский мир — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021
|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Детский мир — телеконференция менеджмента
|RUB
|Сбербанк — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021
|17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY)
|RUB
|Сбербанк — телеконференция менеджмента
|RUB
|EVRAZ — операционные результаты за 1кв2021
|RUB
|KAZ Minerals — операционные результаты за 1кв2021
|RUB
|Магнит — неаудированная финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021 и телеконференция менеджмента
|RUB
|ГК Мать и дитя — операционные результаты за 1кв2021
|RUB
|НЛМК — ГОСА (реестр закрыт 05.04.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 11.05.2021)
|7,34 (1кв2019) + 3,68 (2кв2019) + 3,22 (3кв2019) + 3,12 (фин) — див-д 2019
|3,21 (1кв2020) + 4,75 (1П2020) + 6,43 (9м2020) + 7,25 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|Группа ЛСР — ГОСА (реестр закрыт 06.04.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 11.05.2021)
|30 — див-д 2019
|20 (1П2020) + 39 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|Газпром — День инвестора
https://1prime.ru/Financial_market/20210429/833568904.html