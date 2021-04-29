МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно поднимается по основным индексам в начале дня вслед за подрастающей ценой нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Нефть дорожает на оптимизме по спросу и данных статистики из США

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск четверга растет на 0,87% — до 3609,23 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,24%, до 1527,78 пункта.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,22%, до 66,93 доллара за баррель.