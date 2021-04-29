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https://1prime.ru/Financial_market/20210429/833569501.html
Российский рынок акций уверенно растет на дорожающей нефти
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Российский рынок акций уверенно поднимается по основным индексам в начале дня вслед за подрастающей ценой нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи... ПРАЙМ, 29.04.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно поднимается по основным индексам в начале дня вслед за подрастающей ценой нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск четверга растет на 0,87% — до 3609,23 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,24%, до 1527,78 пункта.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,22%, до 66,93 доллара за баррель.