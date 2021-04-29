МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг торгуются преимущественно в плюсе на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций уверенно растет на дорожающей нефти

По состоянию на 10.16 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 1,01% — до 7,09 доллара, "Новатэка" росла на 1,78%, до 188,90 доллара, "Лукойла" — на 0,51%, до 79,42 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,95%, до 6,26 доллара, "Газпром нефти" — на 0,63%, до 24,05 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в цене на 1,26% — до 35,42 доллара, "Северстали" — на 1,42%, до 24,24 доллара, НЛМК росли на 1,53%, до 36,47 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 0,23%, до 1,32 доллара, Сбербанка — дорожали на 1,45%, до 16,11 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивалась на 0,56% — до 59,55 доллара.

GDR АФК "Система" росла в стоимости на 1,41% — до 9,35 доллара, "Магнита" — на 0,96%, до 14,70 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 0,72%, до 3,14 доллара.