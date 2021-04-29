Бумаги российских компаний в Лондоне торгуются преимущественно в плюсе
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг торгуются преимущественно в плюсе на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 10.16 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 1,01% — до 7,09 доллара, "Новатэка" росла на 1,78%, до 188,90 доллара, "Лукойла" — на 0,51%, до 79,42 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,95%, до 6,26 доллара, "Газпром нефти" — на 0,63%, до 24,05 доллара.
Расписки "Норникеля" росли в цене на 1,26% — до 35,42 доллара, "Северстали" — на 1,42%, до 24,24 доллара, НЛМК росли на 1,53%, до 36,47 доллара.
Бумаги ВТБ дешевели на 0,23%, до 1,32 доллара, Сбербанка — дорожали на 1,45%, до 16,11 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивалась на 0,56% — до 59,55 доллара.
GDR АФК "Система" росла в стоимости на 1,41% — до 9,35 доллара, "Магнита" — на 0,96%, до 14,70 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 0,72%, до 3,14 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210429/833569842.html