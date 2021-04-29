МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США уверенно растут в четверг в ожидании новой порции макростатистики и финансовых отчетов компаний, свидетельствуют данные торгов. Акции Facebook и Apple дорожают на предторгах в США

По состоянию на 13.05 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,41% — до 33864 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,95%, до 14024,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 рос на 0,67%, до 4204,38 пункта.

Инвесторы в четверг с интересом ждут статданных по ВВП США за первый квартал 2021 года. Аналитики ожидают, что экономика США выросла в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) на 6,1% в первом квартале после подъема на 4,3% в четвертом квартале 2020 года.

Кроме того, до открытия торгов в США, будет опубликована еженедельная статистика минтруда США по числу первичных заявок на пособие по безработице в стране. Эксперты полагают, что за минувшую неделю показатель вырос до 549 тысяч с 547 тысяч неделей ранее. "Мы ожидаем, что показатель остановится на минимуме времен пандемии. Это довольно оптимистично, но этого все же недостаточно, пока еще не восстановлена и половина рабочих мест, потерянных во время пандемии", — сказал газете Wall Street Journal главный экономист Allianz Людовик Субран (Ludovic Subran).

Кроме того, в центре внимания трейдеров остается сезон корпоративной отчетности в США. Так, порадовали рынки финансовые показатели Apple и Facebook, которые сообщили о росте выручки и чистой прибыли в минувшем квартале. На этом фоне акции компаний растут на предторгах в США на 3% и 7% соответственно. В четверг до открытия торгов за первый квартал отчитается Mastercard и McDonald's, а после закрытия торгов свои финансовые показатели за первые три месяца 2021 году представят Twitter и Amazon.