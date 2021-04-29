МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг днем незначительно снижается по индексу Мосбиржи после заметного утреннего роста, следует из данных торгов. Рубль продолжает обновлять локальные максимумы

Рублевый индекс Мосбиржи к 17.00 мск снижается на 0,06%, до 3575,93 пункта, индекс РТС повышается на 0,09%, до 1510,35 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время увеличивается на 17 копеек, до 74,58 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 90,27 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,8%, до 68 долларов за баррель.

К середине торгового дня российские фондовые индексы отступили от внутридневных максимумов, несмотря на позитивные сигналы из-за рубежа, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Рублевый индекс возобновил движение в район ключевой поддержки 3555 пунктов, уточняет она. По мнению аналитика, отечественный рынок в целом находится в ожидании санкционных новостей из Европы, в связи с чем инвесторы предпочитают сохранять осторожность.

"Вероятно, наша относительная слабость может быть обусловлена предстоящими первомайскими праздниками. Многие инвесторы проявляют осторожность, опасаясь, что в период длинных выходных реализуются какие-либо риски или в понедельник в наше отсутствие мировые рынки снизятся. На этом фоне некоторые предпочитают зафиксировать прибыль, тем более что индекс Мосбиржи находится недалеко от рекордных уровней", — добавляет Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

Росту индекса Мосбиржи также не способствует и несколько негативных корпоративных новостей, оказавших давление на крупных эмитентов и целые сектора российского рынка, заключает аналитик.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В числе одного из лидеров падения находятся обыкновенные и привилегированные акции "Татнефти" (-5,7% и —3,93% соответственно), продолжающие дешеветь по инерции на новостях о дивидендах, не оправдавших ожиданий рынка. Бумаги российских компаний в Лондоне торгуются преимущественно в плюсе

Акции "Детского мира" в четверг дешевеют более чем на 3,5%, несмотря на представленные компанией финансовые результаты за первый квартал, которые оказались немного выше консенсуса, и ожидаемые рекордные дивиденды.

В заметном минусе в четверг оказываются и акции ОВК (-8,45%), "Мечела" (-3,14%), "Полюса" (-2,04%), "Магнита" (-1,48%), ПИКа (-1,45%), ДВМП (-1,18%), "Алросы" (-1,16%), а также расписки TCS Group (-1,76%).

Акции "Газпрома", опубликовавшего финансовые результаты за четвертый квартал 2020 года лучше прогноза, дешевеют на 0,2%.

"Яндекс" выступает одним из лидеров торгов четверга (+1,36%), подрастая на корпоративных новостях. Компания заключила соглашение о покупке банка "Акрополь". В результате к "Яндексу" перейдут лицензии "Акрополя", включая универсальную банковскую.

Лучше рынка в четверг торгуются и акции банка "Санкт-Петербург" (+1,59% обыкновенные и +9,97% "префы"), ЧМК (+4,88%), "Газпром нефти" (+2,27%), ЦМТ (+2,24%), "Камаза" (+1,29%), ЗИЛа (+1,24%), "Россетей" (+1,1%), ТМК (+1,04%),

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Если не появится каких-либо сильных рыночных или новостных драйверов, вероятно, российские фондовые индексы останутся в рамках диапазона текущей недели: 3558–3628 пунктов у индекса Мосбиржи и 1502–1532 пунктов у индекса РТС, оценивает Бабин.

Российский рынок акций в четверг будет демонстрировать восходящую динамику, прогнозирует Джон Волш из Альфа-банка.

Аналитик ожидает, что рынок будет идти вверх за счёт высоких цен на сырьевых рынках и улучшения настроений в мире на фоне ожиданий новых стимулов. Выход большого количества финансовых результатов в корпоративном секторе также должно оказать поддержку рынку, полагает Волш.