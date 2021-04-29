Когда Где и что Предыдущее значение Факт.

RUB Аэрофлот — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2021

RUB ВТБ — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021

RUB Московская биржа — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021

RUB ТГК-1 — операционные результаты за 1кв2021

RUB Россети — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2021

RUB ФСК ЕЭС — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2021

RUB Ленэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020

RUB Сургутнефтегаз — финансовая отчетность по МСФО за 2020 (предв.)

RUB Сургутнефтегаз — СД (вопрос о назначении генерального директора)

RUB Башнефть — СД (О согласии на изменение сделки, которая влечет или может повлечь расходы и/или иные обязательства в размере 25 млн долл)

RUB ФосАгро — закрытие реестра для участия в ГОСА (25.05.2020, в заочной форме, реестр для выплаты — 07.06.2021) 72 (1кв2019) + 54 (1П2019) + 48 (9м2019) + 18 (фин) — див-д 2019 78 (1кв2020) + 33 (1П2020) + 123 (9м2020) + 63 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020