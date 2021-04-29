МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается за счёт роста курса доллара и доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.55 мск фьючерсы на золото с поставкой в июне снижалась в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,34%, или на 6,05 доллара, до 1767,85 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро снижался на 0,43%, до 25,97 доллара за унцию.

Давление на котировки золота оказало укрепление курса американской валюты и рост доходности гособлигаций США. В этом случае золото становится менее выгодным для инвесторов и, в результате, стоимость драгметалла опускается. При этом утром ситуация была противоположной — золото дорожало, а доходность казначейских облигаций США снижалась.

Трейдеры также продолжают отыгрывать итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которой регулятор сохранил ставку на уровне в 0-0,25%. Глава Федрезерва Джером Пауэлл на пресс-конференции после заседания сказал, что регулятор продолжит политику низкой учетной ставки и выкупа финансовых активов до достижения целей в занятости и инфляции.

"Снова Пауэлл назвал ускорение инфляции временным. Соответственно, упала доходность гособлигаций, что позволило золоту вырасти. Тем не менее, доходность сейчас снова растет, что привело к падению цены золота", — считает аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch), чье мнение приводит агентство Market Watch.