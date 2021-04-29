МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний закрыли торги четверга на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом котировок, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,34%, до 7,04 доллара, "Новатэка" — на 1,08%, до 187,6 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 0,71%, до 79,58 доллара, "Газпрома" — снизилась на 0,81%, до 6,15 доллара, а "Газпром нефти" — подорожали на 1,88%, до 24,35 доллара. ТМК объявила о делистинге ГДР с LSE и запуске оферты на покупку обыкновенных акций

Стоимость бумаг "Норникеля" поднялась на 0,91%, до 35,3 доллара, расписки НЛМК подорожали на 0,5%, до 36,1 долларов. Бумаги "Северстали" увеличились в стоимости на 1,09%, до 24,16 доллара.

Расписки ВТБ подешевели в Лондоне на 2,88%, до 1,28 доллара, Сбербанка — подорожали на 0,25%, до 15,92 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 2,5%, до 57,74 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" снизилась на 0,87%, до 9,14 доллара, "Магнита" — на 1,55%, до 14,34 доллара. Расписки "Ленты" подорожали на 0,48%, до 3,13 доллара.