МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в четверг закрылись снижением, оказавшись под давлением корпоративных новостей, в особенности пострадала Германия — экономический локомотив континента, свидетельствуют данные площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,03%, до 6961,48 пункта, французский CAC 40 — на 0,07%, до 6302,57 пункта, немецкий DAX — на 0,9%, до 15154,2 пункта.

Европейские биржи закрылись в минусе вслед за снижением автомобильный сектора Европы на 2,6%. Давление на сектор оказала отчетность американской компании Ford, в которой компания предупредила о будущем снижении производства из-за нехватки полупроводников. Поскольку это может стать глобальной проблемой, и акции крупнейших немецких автопроизводителей Daimler, Volkswagen и BMW подешевели, на 2,1%, 3,4% и 2,7% соответственно.

В итоге немецкий индекс потерял заметно больше британского или французского. К тому же в ходе торгов инвесторы обратили внимание на макростатистику — безработица в стране в апреле сохранилась на уровне в 6%. При этом число безработных в Германии выросло на 9 тысяч по сравнению с мартом и составило 2,76 миллиона человек.

Экономисты банка Citi, которых цитирует газета Wall Street Journal, считают, что рынок труда Германии в значительной степени стабилен, несмотря на ужесточение карантинных ограничений в стране. В то же время активность в этой сфере по-прежнему остается значительно ниже показателей до ограничений, а риски роста уровня безработицы сохраняются.