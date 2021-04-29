МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций закрылся в четверг на основных торгах небольшим снижением по индексу Мосбиржи, несмотря на рост цен на нефть, при этом слабо вырос по индексу РТС на фоне рубля, закрепившегося в паре с долларом ниже 75 рублей, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,2% — до 3571,05 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,11%, до 1510,72 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.30 мск повышался на 20 копеек, до 74,65 рубля, курс евро — на 28 копеек, до 90,47 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,11%, до 67,52 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах снижения – бумаги "Татнефти" (префы снизились на 7,97%, обыкновенные акции – на 5,17%), расписки HeadHunter (-5,85%), акции "Полюса" (-3,31%), ПИКа (-3,28%), обыкновенные акции "Селигдара" (-2,8%), а также расписки TCS (-2,57%), акции "Детского мира" (-2,53%) и акции "Магнита" (-2,36%).

Акции "Татнефти" оставались под давлением после объявления накануне о меньшем, нежели ожидалось, уровне дивидендов, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Детский мир" в четверг представил финансовые результаты за первый квартал 2021 года, которые немного превысили консенсус… Бумаги, однако, оставались в коррекционной фазе, несмотря на ожидаемые рекордные для компании финальные дивиденды в размере 6,1 рубля на акцию, рекомендованные менеджментом", — также отмечает аналитик.

По акциям золотодобытчиков продолжалась фиксация прибыли ввиду неспособности драгоценного металла развить рост после заседания ФРС, добавляет эксперт.

В лидерах роста – акции "Яндекса" (3,01%), "Газпром нефти" (2,31%), префы "Центрального телеграфа" (0,85%), акции "ВСМПО-Ависма" (0,42%), обыкновенные акции "Россетей" (0,37%) и акции "Фосагро" (0,37%).

Инвесторы в акции "Яндекса" продолжают отыгрывать позитивную отчетность вкупе с рядом корпоративных новостей, включая приобретение компанией небольшого банка, отмечает Валерий Емельянов из "Фридом Финанс".

"Сегодня акции "Яндекса" на торгах заходили выше отметки 5000 рублей. Бумаги растут четыре сессии подряд, и небольшая коррекция в них назревает. В пятницу можем наблюдать отход вниз к уровню 4900 рублей за акцию", — добавляет он.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

У рынка пока не получается развить краткосрочный рост, но импульс к снижению также выглядит сдержанным, считает Кожухова из "Велес Капитала".

"Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3520-3630 пунктов", — добавляет она.

"Перед длинными выходными покупки могут носить выборочный характер, а общая динамика – оставаться осторожной. На общерыночные настроения может повлиять важная статистика, в частности, индекс PMI в производственном секторе Китая за апрель, уточненная оценка ВВП еврозоны за первый квартал 2021 года", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

По его оценкам, индекс Мосбиржи в пятницу может формироваться в пределах 3510-3610 пунктов.