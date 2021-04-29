ВАШИНГТОН, 29 апр — ПРАЙМ. Биржи США умеренно выросли в четверг на речи президента Джо Байдена в конгрессе и других новостях, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс DJIA вырос на 0,71%, до 34060,36 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,68%, до 4211,47 пункта, тогда как высокотехнологичный NASDAQ прибавил лишь 0,22%, до 14082,55 пункта.

Накануне в конгрессе Байден предложил потратить очередные 2 триллиона долларов на создание миллионов рабочих мест, преимущественно в инфраструктуре.