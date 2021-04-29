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https://1prime.ru/Financial_market/20210429/833578019.html
Биржи США умеренно выросли в четверг на речи Байдена
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Биржи США умеренно выросли в четверг на речи президента Джо Байдена в конгрессе и других новостях, свидетельствуют данные торгов. Промышленный индекс DJIA вырос на 0,71%, до... ПРАЙМ, 29.04.2021
биржи, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 29 апр — ПРАЙМ. Биржи США умеренно выросли в четверг на речи президента Джо Байдена в конгрессе и других новостях, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс DJIA вырос на 0,71%, до 34060,36 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,68%, до 4211,47 пункта, тогда как высокотехнологичный NASDAQ прибавил лишь 0,22%, до 14082,55 пункта.
Накануне в конгрессе Байден предложил потратить очередные 2 триллиона долларов на создание миллионов рабочих мест, преимущественно в инфраструктуре.