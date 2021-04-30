МОСКВА, 30 апр — Dow Jones. Фьючерсы на золото в четверг снизились по итогам уже третьей сессии подряд, так как доходность казначейских облигаций США выросла после благоприятных данных по ВВП за 1-й квартал. Цены на нефть выросли в связи с оптимизмом относительно перспектив спроса

Экономика США в 1-м квартале продолжала уверенно расти, оправдывая надежды на быстрое восстановление после пандемии коронавируса при поддержке сильных потребительских расходов. Согласно данным, опубликованным в четверг Министерством торговли США, рост ВВП в 1-м квартале 2021 года составил 6,4% годовых.

В связи с этим доходность гособлигаций США росла, увеличивая альтернативные издержки владения золотом, которое не приносит процентного дохода.

"Рынок золота по-прежнему учитывает существенное повышение доходности (гособлигаций), а также превалирующее теперь мнение о том, что инфляция будет ускоряться на фоне восстановления экономики ", – говорит Питер Гросскопф, гендиректор Sprott. "Как мы полагаем, основной причиной отката золота является растущее безразличие к дефициту (бюджета США) и наращиванию долговых обязательств", – добавляет он. За истекший период недели фьючерсы на золото незначительно снизились, а за истекший период текущего года – упали почти на 7%.

Динамика золота в четверг также связана с заявлениями, сделанными накануне председателем Федеральной резервной системы США Джеромом Пауэллом. ФРС по итогам очередного заседания решила придерживаться прежней стратегии поддержки национальной экономики с помощью сверхнизких процентных ставок.

Итоги заседания Комитета ФРС по операциям на открытом рынке "и соответствующие заявления Пауэлла в краткосрочной перспективе нейтральны, а в долгосрочной – позитивны для цен на золото", сообщил Гросскопф. "В сущности, слова Пауэлла подтвердили, что ФРС в обозримом будущем продолжит" стимулировать экономику. Другие рынки восприняли это как сигнал для покупки рискованных активов, тогда как золото осталось в стороне", — добавил он.

Июньские фьючерсы на золото на COMEX закрылись с понижением на 0,3%, по 1768,30 доллара США за унцию. Июльские фьючерсы на серебро подешевели на 0,1%, до 26,09 доллара за унцию.

Учитывая последние сигналы ФРС, на рынках будут все более внимательно следить за аукционами по казначейским облигациям, так как стимулирующие меры должны быть профинансированы, а дефицит (бюджета) – восполнен, отметил Гросскопф. По его мнению, необходимость включения золота в инвестпортфели сейчас очевидна, как никогда. Биржи США умеренно выросли в четверг на речи Байдена

Сложился "однозначный консенсус относительно того, что значительные стимулирующие меры окажут поддержку рынкам и экономикам, а также не будут иметь (негативных) последствий", подчеркнул эксперт. В итоге показатели настроений участников рынка золота в прошлом месяце ухудшились "до долгосрочных минимумов", что обычно становится поворотным моментом.

Гросскопф считает, что цены на золото могут легко подняться до 1800 долларов за унцию в течение одного торгового дня, когда будет наблюдаться "снижение склонности инвесторов к риску". Однако возвращение к 2000 долларам станет возможным "в период коррекции на рынках высокодоходных облигаций, казначейских облигаций, акций или других рынках".

Между тем Всемирный совет по золоту (WGC) в четверг сообщил о низком мировом спросе на золото в 1-м квартале 2021 года.

Мировой спрос на золото в 1-м квартале снизился по сравнению с показателем годичной давности на фоне падения инвестиционного спроса более чем на 70%, сообщили в WGC. По данным организации, общий мировой спрос на золото в 1-м квартале составил 815,7 тонны. Спрос не изменился по сравнению с 4-м кварталом, однако снизился на 23% по сравнению с 1-м кварталом 2020 года.

Тем временем июльские фьючерсы на медь на COMEX закрылись с понижением на 0,2%, по 4,49 доллара за фунт. Июльские контракты на платину подешевели на 1,2%, до 1197,60 доллара за унцию, а июньские фьючерсы на палладий выросли в цене на 0,6%, до 2948,60 доллара за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong, William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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