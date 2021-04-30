МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в первом квартале 2021 года выросла на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 6,835 миллиарда рублей, следует из сообщения биржи. В Германии объяснили, кому выгодны санкции против России

Скорректированная чистая прибыль выросла на 1,6% — почти до 6,709 миллиарда рублей.

Показатель EBITDA увеличился на 13,9% — до 9,382 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA выросла за отчетный период на 1,3% — почти до 9,224 миллиарда рублей. Скорректированная рентабельность по EBITDA составила 71,7%, понизившись на 4,3 процентного пункта.

Операционные доходы выросли за отчетный период на 7,2% — до 12,856 миллиарда рублей.