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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210430/833580135.html
Чистая прибыль Московской биржи в первом квартале выросла на 16%
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Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в первом квартале 2021 года выросла на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 6,835 миллиарда рублей, следует из... ПРАЙМ, 30.04.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в первом квартале 2021 года выросла на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 6,835 миллиарда рублей, следует из сообщения биржи.
Скорректированная чистая прибыль выросла на 1,6% — почти до 6,709 миллиарда рублей.
Показатель EBITDA увеличился на 13,9% — до 9,382 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA выросла за отчетный период на 1,3% — почти до 9,224 миллиарда рублей. Скорректированная рентабельность по EBITDA составила 71,7%, понизившись на 4,3 процентного пункта.
Операционные доходы выросли за отчетный период на 7,2% — до 12,856 миллиарда рублей.