МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.38 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,27% — до 7,03 доллара, "Новатэка" — на 0,24%, до 187,15 доллара, "Лукойла" — на 0,31%, до 79,33 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,15% — до 6,14 доллара, "Газпром нефти" — на 0,01%, до 24,35 доллара. Пошлина на вывоз сои из России может составить 20%

Цена бумаг "Норникеля" снижалась на 0,14% — до 35,25 доллара, "Северстали" — на 0,17%, до 24,12 доллара, НЛМК — на 0,28%, до 36 долларов.

Расписки ВТБ дорожали на 1,01% — до 1,29 доллара, Сбербанка — дешевели на 0,22%, до 15,88 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 0,19% — до 57,85 доллара.

GDR АФК "Система" снижались в стоимости на 0,16% — до 9,12 доллара, "Магнита" — на 0,17%, до 14,31 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 0,08% — до 3,13 доллара.