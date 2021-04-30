МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Московская биржа до конца 2021 года планирует запустить торги с 7.00 на рынке акций, заявил журналистам управляющий директор по продажам и развитию бизнеса, член правления биржи Игорь Марич. ГИБДД хочет требовать при сдаче на права новые справки

"Мы, когда говорим про ранние торги, говорим про 7 утра. У нас нет планов, пока во всяком случае точно, продлевать время дальше — утро. С точки зрения ранних торгов на рынке акций, я пока не готов сказать, какие будут инструменты, поскольку мы позже про все детали расскажем, когда обсудим со всеми участниками более детально. И про дату я тоже сейчас не буду говорить, потому что мы всегда говорили про планы (запуска утренних торгов – ред.), как планы следующего года. Сейчас мы рассчитываем, что вместе с участниками мы сможем сделать в этом году", — сказал он.

"Пока что мы видим, что сейчас хорошо идут торги с 7 утра, при этом ликвидность присутствует во всех утренних часах. Я думаю, что в следующем году мы можем вернуться с участниками, как мы и договаривались к теме дальнейшего продления торгов утра, но пока про круглосуточные (торги — ред.) точно речь не идет", — добавил Марич.

По словам Марича, на утренних торгах на валютном рынке с учетом операций своп и спот ежедневный объем составляет больше 80 миллиардов рублей, что в целом составляет порядка 5% к дневному объему. "Если мы возьмем валютный рынок без свопов, потому что понятно, что есть два абсолютно разных сегмента, на свопах, на которые мы всегда в первую очередь смотрим, доля от 7% до 11%…. На рынке деривативов дополнительные 7% (с 7.00 – до 10.00 ред.) — это больше 50 миллиардов рублей в день", — добавил он.

С 1 марта 2021 года торги на валютном, срочном рынках и рынке драгоценных металлов Московской биржи стали начинаться с семи утра. С расширением времени торгов клиенты Сибири и Дальнего Востока, а также азиатского региона получили возможность участвовать в торгах на Московской бирже в более удобное для них время.