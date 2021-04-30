МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы США снижаются в пятницу вечером, в то время как инвесторы продолжают оценивать финансовые отчеты компаний, свидетельствуют данные торгов. Рубль перешел к снижению на усилении падения нефти

По состоянию на 16.51 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,32%, до 33950,69 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,47%, до 14016,35 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — 0,42%, до 4193,63 пункта.

В ночь на пятницу компания Twitter сообщила, что получила 68 миллионов долларов чистой прибыли против убытка год назад. Однако компания также заявила, что ожидает выручки по итогам текущего квартала в размере от 980 миллионов до 1,08 миллиарда долларов, что оказалось ниже ожиданий рынков. Акции компании падают в цене на более чем на 12%.

Ценные бумаги Chevron теряют 1,5% своей стоимости после того, как эта американская нефтегазовая компания опубликовала отчет, согласно которому она в прошлом квартале получила прибыль в размере 1,377 миллиарда долларов – в 2,6 раза меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

Позднее в ходе торгов будет обнародован индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты прогнозируют, что показатель вырос до 87,4 пункта с уровня марта в 84,9 пункта. Предварительная оценка показывала рост до 86,5 пункта.