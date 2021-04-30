МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно увеличивается в последний день апреля на фоне снижения доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. Американские биржи снижаются на корпоративных новостях

По состоянию на 17.54 мск фьючерсы на золото с поставкой в июне росли в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,14%, или на 2,4 доллара, до 1770,8 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро в то же время рос в цене на 0,3%, до 26,13 долларов за унцию.

После публикации сегодня отчетов ряда американских компаний, среди которых Twitter и Chevron, фондовые индексы в США снижаются, как и доходность гособлигаций, что делает золото более привлекательным для инвесторов.

При этом аналитик UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, полагает, что рост стоимости золота не будет длительным, так как экономические данные в США улучшаются.

"В настоящее время золото остается наименее предпочтительным активом", — делает вывод аналитик, уточнив, что скорее всего к концу года цена на золото снизится до 1600 долларов за унцию.