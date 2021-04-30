МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу снижается по основным фондовым индексам ввиду фиксации инвесторами прибыли перед майскими праздниками, следует из данных торгов. Переполох на рынке. Российский газ продали на 20 лет вперед

Рублевый индекс Мосбиржи к 18.00 мск снижается на 0,74%, до 3544,5 пункта, индекс РТС — на 1,55%, до 1487,3 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" повышался на 41 копейку, до 75,04 рубля, курс евро снижался на 11 копеек, до 90,35 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent падает на 2,28%, до 66,5 доллара за баррель.

"На старте сессии мы предприняли попытку роста, реагируя на восходящий импульс мировых фондовых индикаторов и нефти. Однако затем внешний фон умеренно ухудшился, вызвав у нас просадку. В результате российские индексы обновили недельные минимумы", — указывает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

В пятницу мировые фондовые площадки демонстрируют негативную динамику и склонность к консолидации, обращает внимание Георгий Сурков из "Фридом Финанс". "Азия торгуется в красной зоне. Европейские индексы показывают незначительный рост на фоне публикаций неоднородной статистики по ВВП ряда европейских стран за первый квартал, которая свидетельствует о частичном восстановлении экономической активности", — перечисляет он.

Российский фондовый рынок находился в незначительном минусе в первой половине торгов, отмечает Сергей Кауфман из ГК "Финам". Инвесторы фиксируют возникшую после многократного обновления исторических максимумов прибыль перед длинными выходными, констатирует аналитик. Небольшого негатива добавляют торгующиеся в минусе фьючерсы на американские индексы и падающие цены на нефть, полагает Кауфман.

Индекс Мосбиржи в пятницу днем снизился вслед за фьючерсами на американском премаркете, указывает Александр Осин из "Фридом Финанс". Цены на нефть также движутся вниз, хотя и остаются вблизи годовых максимумов, говорит он. Однако способность Brent в ближайшие недели преодолеть зону сопротивления 67-70 долларов под вопросом, добавляет Осин.

Основной риск связан с постепенным смягчением ограничений на добычу нефти, предусмотренных последними изменениями в соглашении ОПЕК+, продолжает аналитик. В то же время российские власти заявили о планах установить лимит на экспорт бензина, что позволит частично сгладить указанный риск, объясняет Осин. Золото слабо растет на снижении доходности гособлигаций США

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Акции Московской биржи днем положительно отреагировали на представленную компанией отчетность. В пятницу бумаги росли против рынка и обновили исторический максимум на корпоративных новостях, подорожав на 2,45%, до 181,62 рубля

Московская биржа сообщила финансовые результаты за первый квартал 2021 года. Чистая прибыль торговой площадки по МСФО за отчетный период выросла на 15,8% в годовом исчислении — до 6,835 миллиарда рублей. Комиссионные доходы Московской биржи увеличились на 17%, до 9,253 миллиарда рублей.

Московская биржа также объявила, что до конца 2021 года планирует запустить торги с 7.00 мск на рынке акций, сейчас они начинаются с 10.00 мск и длятся до 23.50 мск.

ВТБ также представил отчетность по МСФО за первый квартал 2021 года. Банк отчитался о росте прибыли в первом квартале более чем в 2 раза год к году, до 85,1 миллиардов рублей, сообщает Сергей Кауфман из ГК "Финам". Ранее ВТБ уже отчитывался удачно о результатах за первые 2 месяца 2021 года, а также провел день инвестора, напоминает аналитик.

Сейчас акции ВТБ растут более чем на 2%.

В лидерах роста в пятницу оказались акции ММЦБ (+4,04%), ТГК-2 (+2,84%), МРСК ЦП (+1,77%), "Росинтера" (+1,74%), ОВК(+1,37%), а также расписки HeadHunter (+1,37%) и TCS (+1,24%).

В минусе торговались акции "Новатэка" (-3,07%), ГК "ПИК" (-2,76%), ГК "ЛСР" (-2,6%), "М.Видео" (-2,52%), "Русгидро" (-2,35%), "Русала" (-2,33%), ЧМК (-2,31%), ММК (-2,24%), "Северстали" (-1,94%), "Норникеля" (-1,92%), "Лукойла" (-1,91%), АФК "Система" (-1,8%), НЛМК (-1,62%), "Россетей" (-1,33%), ЦМТ (-1,33%), ТМК (-1,32%).

Акции "Татнефти" (+0,3%) частично отыграли потери последних торговых дней, говорит Александр Осин из "Фридом Финанс". Цена на них колеблется около 505 рублей.

Между тем компания переоценена по ключевым финансовым и операционным мультипликаторам и испытывает негативное воздействие отмены льгот по НДПИ, давление на нее оказывает и необходимость ограничивать добычу в рамках соглашения ОПЕК+, считает аналитик. В связи с этим динамика акций "Татнефти" в основном зависит от динамики цен на нефть, считает Осин.

Фактором поддержки для этих бумаг выступает эффект поправок к закону о налоге на дополнительный доход, значительное улучшение долгосрочных прогнозов показателей ресурсной базы и высокая эффективность бизнеса, перечисляет аналитик.

"Падение котировок "обычки" и "префов" Татнефти, отмечавшееся в последние дни, на наш взгляд, завершено. Коррекция была обусловлена главным образом техническими факторами", — заключает Осин. На Украине заявили о росте цены на газ для населения в 14 раз

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи не смог закрепиться выше 3600 пунктов, что необходимо для продолжения роста и перешел к небольшой коррекции, фиксирует Сергей Кауфман из ГК "Финам". Целью для коррекции может выступать отметка 3540 пунктов, оценивает он.

Среди позитивных драйверов рынка Александр Осин из "Фридом Финанс" отмечает балансировку спроса и предложения на сырьевом рынке, а также монетарные меры стимулирования инвестиционной активности. Воздействие этих факторов позволяет рассчитывать, что после краткосрочной коррекции растущий тренд на рынке возобновится, считает аналитик.

До конца текущей сессии Осин прогнозирует возвращение отечественного фондового рынка к росту. Он считает, что цель по закрытию для индекса Мосбиржи находится в районе 3550-3590 пунктов.