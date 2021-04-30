МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Курс доллара к вечеру последнего дня апреля еще больше укрепляется по отношению к евро и иене после выхода макростатистики в США, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций снижается перед майскими праздниками

По состоянию на 18.01 мск курс евро уменьшается до 1,2035 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2118 доллара за евро, курс доллара к иене растёт до 109,32 с уровня прошлого закрытия в 108,91 иены. До выхода американской макростатистики доллар укреплялся к этим валютам более умеренно. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимается на 0,43%, до 91 пункта.

Доллар положительно отреагировал на данные, отражающие состояние американской экономики. Так, доходы населения в США в марте подскочили на 21,1% по сравнению с февралем, а расходы населения страны выросли на 4,2%, что стало также больше ожиданий.

Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке вырос до 88,3 пункта с уровня марта в 84,9 пункта. Показатель вырос больше прогноза и предварительной оценки.

Тем временем совокупный ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, в прошлом квартале сократился на 0,6% в квартальном выражении и на 1,8% — в годовом, что оказалось умеренней прогнозов падения этих показателей.

В свете этих данных старший экономист Commerzbank Кристоф Вайль (Christoph Weil) отметил газете Wall Street Journal, что рецессия экономики еврозоны "остается в прошлом". Аналитик также добавил, что ее экономика вернется к докризисному уровню к концу этого года, поскольку экономическая активность в странах Европы растет.