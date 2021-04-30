МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился в последний день апреля перед праздничной выходной трёхдневкой, чему главным образом помогло падение нефтяных котировок, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Силуанов прогнозирует замедление темпов инфляции к концу текущего года

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,76%, до 3544 пунктов, долларовый индекс РТС — на 1,7%, до 1485,03 пункта.

При этом за всю неделю индекс Мосбиржи понизился на 1,48%, растратив весь прирост месяца — по итогам апреля он вырос на символические 0,06%.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.27 мск растёт на 53 копейки, до 75,17 рубля, курс евро – на 1 копейку, до 90,47 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent тем временем снижается почти на 2%, до 66,7 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах падения котировок сегодня оказались префы Центрального телеграфа (-4,49%), акции ЛСР (-3,15%), "Новатэка" (-2,44%), ОГК-2 (-2,97%), "Русгидро" (-2,95%), а также акции ПИКа (-2,89%), "Русала" (-2,88%), Polymetal (-2,72%), "М.Видео" (-2,58%) и акции "Акрона" (-2,57%).

При этом в лидерах роста капитализации выступили акции ВТБ (+2,82%), расписки HeadHunter Group (+1,46%), префы "Татнефти" (+1,39%), акции "Юнипро" (+1,38%) и акции "Мосэнерго" (+0,68%).

При этом котировки самой Московской биржи, крупнейшей биржевой площадки России, к закрытию основных торгов находились недалеко от уровня предыдущего закрытия – 177,27 рубля. Хотя компания представила в целом позитивный финансовый отчет за прошлый квартал, отмечает Игорь Додонов из ГК "Финам". И, на его взгляд, перспективы бизнеса биржи остаются позитивными.

"Мы ожидаем, что дальнейший рост количества частных инвесторов, увеличение времени торгов, запуск новых инструментов, в том числе иностранных акций, еврооблигаций, деривативов, индексов, продолжат позитивно сказываться на активности торгов, что в свою очередь будет и далее поддерживать финпоказатели компании. При этом Мосбиржа, вероятно, продолжит направлять значительные средства на выплаты дивидендов", — говорит аналитик.

В то же время акции компании на текущих ценовых уровнях уже адекватно оценены рынком, и потенциал их роста выглядит ограниченным, добавляет он.

"Мы сохраняем целевую цену акций Мосбиржи на конец 2021 года на уровне 187,5 рубля, с апсайдом 4% (9,2% с учетом дивидендов за 2020 год). Рекомендация также остается прежней – "держать", — заключает Додонов. Рубль усиливает снижение к доллару вслед за удешевлением нефти

ПРОГНОЗЫ

Елена Кожухова из компании "Велес капитал" указывает на риски развития нисходящего движения, к 3475 и 1450 пунктам по индексам Мосбиржи и РТС в ближайшие сессии, и смещения краткосрочного тренда в пользу "медвежьего". Тем не менее в целом колебания на рынке пока выглядят сдержанными, указывает она.

"Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3490-3610 пунктов", — добавляет аналитик.

Предстоящая торговая неделя на российском рынке будет сокращенной из-за праздников, в связи с этим активность инвесторов, вероятнее всего, будет слабой, а обороты – пониженными, отмечает в свою очередь Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

В целом, основными для настроения российского рынка останутся такие ориентиры, как общерыночный аппетит к риску, мировая политика и цены на нефть, а во вторник отечественный рынок будет отыгрывать события выходных и динамику иностранных площадок понедельника, добавляет он.

По оценкам эксперта, индекс Мосбиржи во вторник может формироваться в пределах 3520-3590 пунктов.