МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Курс рубля вечером последнего дня апреля несколько усилил снижение по отношению к доллару, отыгрывая активизацию тенденции к удешевлению нефти.

Большинство других мировых валют также дешевеют к доллару, а ослабление зарубежных фондовых индексов также сигнализирует об ослаблении аппетита к риску, что оказывают давление на курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.20 мск растёт на 51 копейку, до 75,15 рубля, курс евро — находится на уровне вчерашнего закрытия, 90,46 рубля, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций снизился на удешевлении нефти

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта вечером в последний день апреля – перед длинными выходными – попала под давление на фоне ослабления аппетита к риску.

Американская валюта положительно отреагировал на данные, отражающие состояние американской экономики. Так, доходы населения в США в марте подскочили на 21,1% по сравнению с февралем, а расходы населения страны выросли на 4,2%, что стало также больше ожиданий.

Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке вырос до 88,3 пункта с уровня марта в 84,9 пункта. Показатель вырос больше прогноза и предварительной оценки.

В частности, и евро сейчас теряет 0,7% до 1,2035 доллара. А на фоне резкого укрепления доллара усилилось падение стоимости нефти с достигнутых накануне максимумов за полтора месяца (около 69 долларов). Так, стоимость барреля сорта Brent сейчас теряет 2%, достигая 66,7 доллара.

Инвесторы также продолжают с тревогой следить за ситуацией в Индии, где ежедневный прирост числа заболевших коронавирусом достигает рекордных показателей (последний – более 386 тысяч).

Участников глобальных рынков беспокоит также риск возможного резкого ускорения инфляции в мире на фоне сохраняющегося дефицита таких продуктов, как электронные чипы, и перспективы увеличения объема поддержки мировой экономики. В частности, есть риски ужесточения монетарной политики ФРС США, что окажет давление на стоимость рисковых активов.

В итоге курс доллара растет к рублю сейчас на 0,7%, евро — не меняется. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5 тысяч за баррель сорта Brent – неподалеку от максимума за несколько лет. Россиян предупредили: дефицит новых автомобилей растянется на весь год

ПРОГНОЗЫ

На валютном рынке ситуация снова сложилась не в пользу рубля, отмечает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс". Инвесторы выходят из российской валюты перед длинным выходными и потенциально волатильными сессиями между майскими праздниками, добавляет он.

"Доллар держится выше 75 рублей за единицу, евро — около 90,5 рубля. Основные валютные пары вернулись на свои средние значения этой недели, не позволив рублю укрепиться слишком сильно. Однако в начале мая весьма вероятен рост российской валюты. Доллар может обновить локальный минимум около 74 рублей, евро будет стремиться к 89,5 рубля в ближайшие две сессии", — тем не менее считает Емельянов.

"Мы сохраняем прогнозный диапазон для курса доллара на уровне 73-76 рублей на начало предстоящей недели", — в свою очередь оценивает Виталий Громадин из компании "БКС Мир инвестиций".