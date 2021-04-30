МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний закрыли торги пятницы на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижением котировок, подорожали лишь расписки ВТБ и TCS Group, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций снизился на удешевлении нефти

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,85%, до 6,91 доллара, "Новатэка" — на 4,02%, до 180,05 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 3,64%, до 76,68 доллара, "Газпрома" — снизилась в цене на 1,5%, до 6,06 доллара, а "Газпром нефти" — на 2,26%, до 23,8 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" опустилась на 3,88%, до 33,93 доллара, расписки НЛМК подешевели на 2,66%, до 35,14 долларов. Бумаги "Северстали" уменьшились в стоимости на 2,57%, до 23,54 доллара.

Расписки ВТБ подорожали в Лондоне на 3,43%, до 1,33 доллара, Сбербанка — подешевели на 1,13%, до 15,74 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 0,1%, до 57,8 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" снизилась на 2,52%, до 8,91 доллара, "Магнита" — на 1,74%, до 14,09 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 1,92%, до 3,07 доллара.