МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в последний день апреля закрылись преимущественно снижением, при этом завершив месяц ростом, свидетельствуют данные площадок. Нефть снижается вечером, но покажет рост по итогам месяца

По итогам торгов пятницы британский индекс FTSE 100 вырос на 0,12%, до 69 619,81 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,53%, до 6 269,48 пункта, немецкий DAX — на 0,12%, до 15 135,91 пункта. Тем временем весь месяц все эти индексы завершают ростом. Так, FTSE вырос на 3,8%, СAC – на 3,3%, DAX же показал меньший рост, увеличившись в апреле лишь на 0,9%.

Повлияли на ход торгов пятницы корпоративные новости. Бумаги британо-шведской AstraZeneca подорожали на 4,3%, поскольку за прошлый квартал этот разработчик нашумевшей вакцины от нового коронавируса вдвое нарастил чистую прибыль. В то же время акции британского банка Barclays и итальянского энергоконцерна Eni упали в цене на 7% и 2,7% соответственно после опубликования их финансовых результатов, разочаровавших инвесторов.

Также инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Так, ВВП еврозоны в первом квартале, по первой оценке, сократился на 0,6% в квартальном выражении и на 1,8% — в годовом. Ожидалось снижение в большей степени. А безработица 19 стран валютного блока в марте снизилась до 8,1% с пересмотренного уровня февраля в 8,2%, в то время как ожидалось её сохранение на уровне первоначальной оценки февраля — 8,3%.

Кроме того, аналитики по-прежнему сохраняют оптимистичные прогнозы относительно котировок акций, поскольку мировые регуляторы по-прежнему проводят ультра-мягкую монетарную политику.

"Все данные по-прежнему указывают на продолжающуюся поддержку со стороны как налогово-бюджетной, так и кредитно-денежной политики на фоне ускорения роста доходов компаний", — сказал газете Wall Street Journal старший инвестиционный директор UBS Global Wealth Management Марк Хэфеле (Mark Haefele).