Основные фондовые индексы Европы завершили апрель ростом
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в последний день апреля закрылись преимущественно снижением, при этом завершив месяц ростом, свидетельствуют данные площадок.
По итогам торгов пятницы британский индекс FTSE 100 вырос на 0,12%, до 69 619,81 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,53%, до 6 269,48 пункта, немецкий DAX — на 0,12%, до 15 135,91 пункта. Тем временем весь месяц все эти индексы завершают ростом. Так, FTSE вырос на 3,8%, СAC – на 3,3%, DAX же показал меньший рост, увеличившись в апреле лишь на 0,9%.
Повлияли на ход торгов пятницы корпоративные новости. Бумаги британо-шведской AstraZeneca подорожали на 4,3%, поскольку за прошлый квартал этот разработчик нашумевшей вакцины от нового коронавируса вдвое нарастил чистую прибыль. В то же время акции британского банка Barclays и итальянского энергоконцерна Eni упали в цене на 7% и 2,7% соответственно после опубликования их финансовых результатов, разочаровавших инвесторов.
Также инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Так, ВВП еврозоны в первом квартале, по первой оценке, сократился на 0,6% в квартальном выражении и на 1,8% — в годовом. Ожидалось снижение в большей степени. А безработица 19 стран валютного блока в марте снизилась до 8,1% с пересмотренного уровня февраля в 8,2%, в то время как ожидалось её сохранение на уровне первоначальной оценки февраля — 8,3%.
Кроме того, аналитики по-прежнему сохраняют оптимистичные прогнозы относительно котировок акций, поскольку мировые регуляторы по-прежнему проводят ультра-мягкую монетарную политику.
"Все данные по-прежнему указывают на продолжающуюся поддержку со стороны как налогово-бюджетной, так и кредитно-денежной политики на фоне ускорения роста доходов компаний", — сказал газете Wall Street Journal старший инвестиционный директор UBS Global Wealth Management Марк Хэфеле (Mark Haefele).
https://1prime.ru/Financial_market/20210430/833586289.html