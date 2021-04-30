МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Американский диверсифицированный технологический концерн General Electric Co. (GE) сократил свою долю в американской нефтесервисной компания Baker Hughes, продав акции почти на 1 миллиард долларов, следует из данных Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

В сообщении говорится, что по состоянию на 29 апреля доля GE в Baker Hughes составляла 25,7%.

Теперь же компания продала пакет акций по цене 22,23 доллара за ценную бумагу, что в общей сложности равняется примерно 1 миллиарду долларов.

General Electric — глобальная многопрофильная компания, работающая в сфере инфраструктурных проектов, финансов и масс-медиа.

Baker Hughes — нефтесервисная американская компания, работает более чем в 120 странах мира. Штат составляет 58 тысяч человек. Фирма также представляет еженедельные данные об изменении количества действующих буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый месяц также публикует сведения о числе буровых установок по всему миру.