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https://1prime.ru/Financial_market/20210430/833586484.html
General Electric сократила долю в Baker Hughes
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Американский диверсифицированный технологический концерн General Electric Co. (GE) сократил свою долю в американской нефтесервисной компания Baker Hughes, продав акции почти на 1... ПРАЙМ, 30.04.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Американский диверсифицированный технологический концерн General Electric Co. (GE) сократил свою долю в американской нефтесервисной компания Baker Hughes, продав акции почти на 1 миллиард долларов, следует из данных Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.
В сообщении говорится, что по состоянию на 29 апреля доля GE в Baker Hughes составляла 25,7%.
Теперь же компания продала пакет акций по цене 22,23 доллара за ценную бумагу, что в общей сложности равняется примерно 1 миллиарду долларов.
General Electric — глобальная многопрофильная компания, работающая в сфере инфраструктурных проектов, финансов и масс-медиа.
Baker Hughes — нефтесервисная американская компания, работает более чем в 120 странах мира. Штат составляет 58 тысяч человек. Фирма также представляет еженедельные данные об изменении количества действующих буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый месяц также публикует сведения о числе буровых установок по всему миру.