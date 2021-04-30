ВАШИНГТОН, 30 апр — ПРАЙМ. Биржи США упали в пятницу на корпоративной отчетности, свидетельствуют данные торгов. Аналитики дали прогноз по динамике рубля и бирж в мае

На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снизился на 0,53%, до 33987,00 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 0,85%, до 19962,68 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,72%, до 4181,32 пункта.

Среди главных проигравших оказалась соцсеть Twitter — она ранее сообщила, что получила 68 миллионов долларов чистой прибыли против убытка год назад. Однако компания также заявила, что ожидает выручки по итогам текущего квартала в размере от 980 миллионов до 1,08 миллиарда долларов, что оказалось ниже ожиданий рынков. Акции компании упали более чем на 15%.

Ценные бумаги Chevron потеряли 3,6% своей стоимости после того, как эта американская нефтегазовая компания опубликовала отчет, согласно которому она в прошлом квартале получила прибыль в размере 1,377 миллиарда долларов — в 2,6 раза меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года.