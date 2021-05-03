МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. На прошлой неделе и в самом конце апреля настрой игроков на мировых фондовых рынках ухудшилось, это оказало давлени и на российский рынок ценных бумаг, пишет "Российская газета" со ссылкой на инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина. Эксперты предрекли рублю нетрадиционный рост в мае

"К концу прошлой недели и месяца настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились, что в свою очередь отразилось и на динамике российского рынка, который не смог закрепиться в районе исторических максимумов выше 3600 пунктов по индексу Мосбиржи, покоренных в начале торговой пятидневки", — отметил собеседник издания.

В глобальном разрезе для покупателей фондовых активов остаются самыми тревожными два фактора:

всплеск пандемии



повышение доходностей долгового рынка, связанное с возросшими инфляционными рисками.



Если говорить о ситуации с коронавирусом, то самые большие опасения игроков связаны с ситуацией в Индии. Здесь только по официальным подсчетам ежесуточный прирост случаев заражений COVID-19 преодолел отметку в 400 тысяч случаев в сутки. Общее количество заболевших — почти 19 миллионов человек.

ЧТо касается другого важного ориентира для рублевых активов — нефти — то здесь, несмотря на некоторую ценовую слабость, в конце недели удерживается отметке в $67 за баррель.

"Поддержкой котировкам сырья служат динамика запасов нефти и бензина в США, начало в Штатах летнего автомобильного сезона, увеличение объема авиаперевозок, а также уверенность ОПЕК+ в среднесрочном восстановлении спроса. По нашим оценкам, на будущей неделе существенных изменений в ценовой конъюнктуре нефти не произойдет, ожидаем Brent в коридоре 64-69 долларов", — отметил Бахтин.

В страновом разрезе над российским рынком усилилось давление со стороны признаков роста геополитической напряженности в отношениях с Евросоюзом.

"Также ослаблять динамику отечественного рынка может дивидендный фактор — по нашим оценкам, за первые две недели мая отсечки могут отнять у индекса Мосбиржи до 1,5%", — пояснил стратег.

Помимо этого он отметил накопившуюся после апрельской фазы роста техническую перекупленность, особенно в акциях металлургических компаний.

"Предстоящая торговая неделя на российском рынке будет сокращенной из-за праздников, в связи с этим активность инвесторов, вероятнее всего, будет слабой, а обороты — пониженными", — рассказал он.

В целом, основными для "настроения" рынка РФ в начале мая останутся следующие ориентиры:

общерыночный аппетит к риску,



геополитика,

цены на нефть.

С учетом описанных выше факторов, можно прогнозировать, что в короткую межпраздничную неделю российский рынок может показать смешанную динамику торгов в пределах диапазона 3520-3600 пунктов по индексу Мосбиржи.