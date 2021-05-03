МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США в понедельник демонстрируют бодрый рост, инвесторы ожидают выхода статистики деловой активности (PMI) в сфере промышленности страны в апреле, свидетельствуют данные торгов. Нефть дешевеет из-за ситуации с коронавирусом в Индии

По состоянию на 13.50 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,63%, до 33978,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,27%, до 13887,62 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,52%, до 4196,12 пункта.

Позднее, уже в ходе биржевых торгов, сперва будет опубликован PMI в области промышленного производства США исследовательской организацией Markit Economics — ожидается рост индикатора, по окончательной оценке, до 60,6 с 59,1 пункта в марте. Затем будет обнародован индекс деловой активности в промышленности страны, рассчитываемый Институтом управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Прогнозируют его увеличение до 65% с 64,7% в марте.

В дальнейшем, в пятницу, ожидаются данные о безработице в США. Аналитики считают, что этот показатель в апреле упал до 5,7% с 6% в марте, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 978 тысяч.

Глава отдела частных банковских инвестиций SYZ Private Banking Люк Филип (Luc Filip) заявил газете Wall Street Journal, что среди позитивных для фондовых индексов факторов можно отметить и сезон финансовой отчетности корпорации, а также "открытие" стран вследствие программы вакцинации от нового коронавируса, а среди негативных — ожидания роста инфляции.

"Между всеми позитивными… и некоторыми ограничивающими факторами существует тонкий баланс. Рынки будут балансировать между всеми этими положительными и отрицательными факторами, но мы считаем, что позитивные перевесят негативные", — добавил он.