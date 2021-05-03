МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Доллар заметно дешевеет к основным мировым валютам, в том числе к евро и иене, в то время как инвесторы отыгрывают порцию макростатистики из Европы и США, свидетельствуют данные торгов. Нефть перешла к росту на ослаблении доллара

По состоянию на 17.29 мск курс евро растёт до 1,2069 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2018 доллара за евро, курс доллара к иене опускается до 108,92 с уровня прошлого закрытия в 109,27 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) понижается на 0,39%, до 90,92 пункта. А ещё несколькими часам ранее этот индекс опускался всего на 0,1%.

Индекс деловой активности (PMI) промышленности в США в апреле, по данным исследовательской организации Markit Economics, по окончательной оценке поднялся до 60,5 пункта в 59,1 пункта в марте, что оказалось ниже предварительной оценки в 60,6 пункта. А опубликованный немного позднее индекс деловой активности в промышленности, рассчитываемый Институтом управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), и вовсе обвалился до 60,7% против 64,7% в марте при прогнозе увеличения до 65%.

В то же время PMI в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в апреле поднялся до 62,9 пункта с 62,5 пункта, что стало историческим рекордом.

Некоторые аналитики, впрочем, при этом оптимистично настроены по отношению к доллару. "В пятницу доллар вырос, и мы ждем продолжения спроса на текущей неделе, так как трейдеры ожидают хорошую статистику числа рабочих мест", — цитирует газета Wall Street Journal мнение управляющего директора по валютной стратегии BK Asset Management Кэти Лен (Kathy Lien).

Аналитики полагают, что безработица в Штатах упала до 5,7% с 6% в марте, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 978 тысяч. При этом, по мнению эксперта, последний показатель может превысить и 1 миллион. Выше этой отметки показатель находился с мая по август прошлого года, что наблюдалось после исторического падения на 20,7 миллиона в апреле. Все эти данные станут известны в пятницу.