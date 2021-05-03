МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Золото заметно взбодрилось благодаря значительному снижению курса доллара к другим основным мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. Нефть перешла к росту на ослаблении доллара

По состоянию на 17.39 мск фьючерсы на золото с поставкой в июне растут в цене на нью-йоркской бирже Comex на 1,59%, или на 28,1 доллара, до 1795,8 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 4,4%, до 27,012 доллара за унцию.

Одним из ключевых для золота факторов остается курс доллара. На 17.29 мск курс евро рос до 1,2069 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2018 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 108,92 с уровня прошлого закрытия в 109,27 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,4%, до 90,91 пункта. Как правило, курс американской валюты и золотые котировки движутся в противофазе: более дешевый доллар делает золото доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.

Ослабление доллара ускорилось после открытия торгов в США и появления новой макростатистики. Как сообщил ранее в пятницу американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в апреле неожиданно упал до 60,7% со значения марта в 64,7%, хотя ожидался рост до 65%.

Вместе с этим связанные с коронавирусом риски также способствуют спросу на золото, которое традиционно используется как "убежище". Риски не долгожданного отмена, а, напротив, ужесточения карантина в разных странах препятствуют восстановлению экономики, что поддерживает спрос на более "безопасные" активы.