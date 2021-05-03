ВАШИНГТОН, 3 мая — ПРАЙМ. Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно на неожиданных данных о значительном снижении деловой активности в сфере промышленности страны, свидетельствуют данные торгов. Названа новая угроза для водителей при продаже машины

На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,70%, до 3413,23 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 0,48%, до 13895,12 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,27%, до 4192,66 пункта.

Ранее в понедельник были опубликованы два индекса, отображающие динамику деловой активности в промышленности США в апреле. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере промышленности страны по данным исследовательской организации Markit Economics поднялся лишь до 60,5 пункта с 59,1 пункта в марте, хотя прогнозы аналитиков предполагали показатель на уровне предварительной оценки в 60,6 пункта.

Более того, вышедший затем индекс деловой активности в промышленности страны, рассчитываемый Институтом управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), и вовсе неожиданно обвалился до 60,7% с 64,7% в марте при прогнозе увеличения до 65%.

Однако оптимизма рынкам добавили новые высказывания руководства ФРС. Член совета управляющих американского центробанка Джон Уильямс заявил, что экономика США может в этом году вырасти на 7%.