МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), дешевеют лишь расписки НЛМК, свидетельствуют данные торговой площадки. Роскачество предупредило о новых схемах мошенничества с соцвыплатами

По состоянию на 10.24 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,77% — до 6,97 доллара, "Новатэка" — на 1,62%, до 182,97 доллара, "Лукойла" — на 1,44%, до 77,78 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 1,16% — до 6,13 доллара, "Газпром нефти" — на 1,37%, до 24,12 доллара.

Цена расписок "Норникеля" увеличивалась на 1,7% — до 34,51 доллара, "Северстали" — на 0,34%, до 23,62 доллара, НЛМК — снижалась на 0,17%, до 35,08 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 2,64% — до 1,36 доллара, Сбербанка — на 0,75%, до 15,86 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднималась на 0,02% — до 57,81 доллара.

GDR АФК "Система" увеличивались в стоимости на 1,01% — до 9 долларов, "Магнита" — на 0,82%, до 14,2 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 0,49% — до 3,08 доллара.