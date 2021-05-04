МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций и рубль во вторник растут на позитивном внешнем фоне, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.11 мск растет на 1,1%, до 3582,98 пункта, индекс РТС — на 1,24%, до 1503,41 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 15 копеек, до 75,06 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 90,22 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,44%, до 68,53 доллара за баррель.

Фьючерсы на большинство металлов поднимаются до 1,87%, исключение составляют котировки фьючерсов на золото (-0,46%) и медь (-0,38%).

ПОЗИТИВ НА РЫНКАХ

Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, российские индексы рынка акций продолжили активно повышаться, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"После нашего открытия глобальные площадки сдали позиции, однако нефть ускорила рост. Вчера в наше отсутствие она также закрылась в хорошем плюсе, что в основном и обеспечило нам позитивный старт недели", — объясняет аналитик.

Во вторник, после длинных выходных, российские индексы показывают позитивную динамику, перекрывая снижение пятницы, указывает Алексей Калачев из ГК "Финам".

Курс рубля днем также уверенно растет к доллару и евро после колебаний на ранних утренних торгах, когда обе валюты переходили из минуса в плюс и обратно.

На утренних торгах курс доллара колебался в пределах 74,99-75,36 рубля, евро – в районе 90,26-90,23 рубля. К текущему моменту рубль повышается к американской и европейской валютам на порядка 0,2%.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Русала" (+3,64%) растут в рамках коррекции после четырех сессий снижения. Также росту бумаг способствовало сообщение о том, что международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) компании до уровня "ВВ-" с "В+" со стабильным прогнозом.

Акции "Газпрома" растут более чем на 1%, не отреагировав на действия немецких экологов, подавших иск против разрешения немецкого регулятора на строительство газопровода "Северный поток-2".

В то же время добыча "Газпрома" в январе-апреле 2021 года выросла на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 179,9 миллиарда кубометров газа, а экспорт компании в страны дальнего зарубежья за четыре месяца — на 28,3%, до 68,4 миллиарда кубометров газа.

Бумаги "Татнефти" коррекционно повышаются после падения на фоне сообщений о низких дивидендах 29 апреля. К текущему момента префы компании растут на 1,53%, ее обыкновенные акции – на 1,48%.

В целом акции нефтегазового сектора поднимаются до 2,07%. Также в лидерах роста бумаги финансового сектора: привилегированные акции Сбербанка растут на 1,53%, его обыкновенные акции – на 1,73%, акции ВТБ – на 2,33%, акции Московской биржи – на 1,84%.

Дешевеют акции "Яндекса" (-1,9%), "Северстали" (-1,79%), АФК "Система" (-1,44%), расписки Mail.ru (-1,11%).

ПРОГНОЗЫ

Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на отметке 3602 пункта, у индекса РТС — 1513 пунктов, оценивает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Если мировые рынки возобновят рост, мы можем уже сегодня преодолеть данные технические препятствия", — прогнозирует аналитик.

Дополнительной поддержкой рублевым активам выступает увеличение вероятности встречи президентов России и США, полагает Бабин. Вчера глава американского госдепартамента Энтони Блинкен заявил, что в ходе нее лидеры смогут обсудить стабилизацию отношений между двумя странами, напоминает он.

По мнению Алексея Калачева из ГК "Финам", в предстоящие дни индекс Мосбиржи может вырасти до 3600 пунктов и даже до 3700 пунктов. Однако в случае слома динамики и провала до 3500 пунктов можно будет говорить о развороте рынка в сторону коррекции, добавляет при этом аналитик.

Российский рубль, поддерживаемый котировками нефти, стабилен, отмечает Евгений Миронюк из "Фридом Финанс". Против доллара США на ближайшей торговой сессии рубль будет находиться в коридоре 74,4-75,5 рубля, прогнозирует он.

"Cпрос на валюту со стороны населения в период майских праздников компенсирует вновь выросшая цена на энергоносители, что сказывается на относительной стабильности котировок", — добавляет он.