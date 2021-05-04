МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 5 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (март)
|21,6%
|3%
|10:00
|EUR
|Испания — Изменение количества безработных
|-59,1 тыс
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель)
|48,1
|50
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель)
|48,6
|49,8
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель)
|50,4
|50,4
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель)
|50,1
|50,1
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (апрель)
|53,7
|53,7
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель)
|50,3
|50,3
|15:15
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (апрель)
|517 тыс
|810 тыс
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (апрель)
|62,2
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель)
|63,1
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (апрель)
|57,2
|17:00
|USD
|США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (апрель)
|63,7
|64,3
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|0,09 млн барр
|-2,191 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,722 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов за апрель 2021
|RUB
|Ленэнерго — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2021
|RUB
|Мать и дитя — закрытие реестра для див-дов 2020 (ГОСА — 19.03.2021)
|18,5 — див-д 2019
|9,8 (1П2020) + 19 (фин) — див-д 2020
|RUB
|Юнипро — СД (рекоменд. по фин. див-дам за 2020)
|0,111025275979 (9м2019) + 0,111025275979 (фин) — див- 2019
|0,111025275979 (9м2020) — див-д 2020
https://1prime.ru/Financial_market/20210504/833599984.html