ВАШИНГТОН, 4 мая — ПРАЙМ. Биржевые индексы S&P 500 (широкий рынок) и NASDAQ (компании высоких технологий) упали по итогам дня во вторник на заявлениях министра финансов США Джанет Йеллен, свидетельствуют данные торгов. Минфин США допустил повышение процентных ставок

S&P 500 снизился на 0,67%, до 4164,74 пункта. NASDAQ упал на 1,88%, до 13633,50 пункта, тогда как промышленный индекс DJIA номинально вырос на 0,06%, до 34133,03 пункта.

Йеллен заявила во вторник, что допускает повышение процентных ставок по мере реализации масштабных затратных проектов администрации, но дала понять, что общий расход средств ее не беспокоит. Это могло снизить аппетиты к риску со стороны ряда инвесторов.

Федеральная резервная система США установила учетную ставку на минимальном уровне и заявляет, что намерена удерживать ее в таком положении на обозримую перспективу. Глава американского центробанка Джером Пауэлл на прошлой неделе допустил скачок инфляции выше целевого уровня в 2%, но лишь ненадолго.