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https://1prime.ru/Financial_market/20210504/833601736.html
Биржевые индексы S&P 500 и NASDAQ упали на заявлениях Йеллен
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Биржевые индексы S&P 500 (широкий рынок) и NASDAQ (компании высоких технологий) упали по итогам дня во вторник на заявлениях министра финансов США Джанет Йеллен, свидетельствуют... ПРАЙМ, 04.05.2021
биржевые индексы, новости, экономика, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 4 мая — ПРАЙМ. Биржевые индексы S&P 500 (широкий рынок) и NASDAQ (компании высоких технологий) упали по итогам дня во вторник на заявлениях министра финансов США Джанет Йеллен, свидетельствуют данные торгов.
S&P 500 снизился на 0,67%, до 4164,74 пункта. NASDAQ упал на 1,88%, до 13633,50 пункта, тогда как промышленный индекс DJIA номинально вырос на 0,06%, до 34133,03 пункта.
Йеллен заявила во вторник, что допускает повышение процентных ставок по мере реализации масштабных затратных проектов администрации, но дала понять, что общий расход средств ее не беспокоит. Это могло снизить аппетиты к риску со стороны ряда инвесторов.
Федеральная резервная система США установила учетную ставку на минимальном уровне и заявляет, что намерена удерживать ее в таком положении на обозримую перспективу. Глава американского центробанка Джером Пауэлл на прошлой неделе допустил скачок инфляции выше целевого уровня в 2%, но лишь ненадолго.